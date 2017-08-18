«Монако» готов продать Мбаппе за 200 миллионов евро

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По информации итальянских СМИ, руководство монегасков готово продать футболиста за 200 миллионов евро.

Главным претендентом на футболиста продолжает оставаться «ПСЖ», однако столичный клуб готов выложить за Мбаппе только 155 миллионов. Однако, с учетом возможных бонусов, трансфер Килиана может стать более дорогим, чем покупка Неймара.

Напомним, «ПСЖ» заплатил за нападающего сборной Бразилии «Барселоне» 222 миллиона евро.