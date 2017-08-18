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18 августа 2017, 10:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» выкупит у «Интера» Йоветича за € 6 млн

«Севилья» планирует выкупить у миланского «Интера» черногорского нападающего Стевана Йоветича, утверждает Sport.es.

Севилья планирует выкупить у миланского <span class=error>Интера</span> черногорского нападающего <span class=error>Стевана</span> <span class=error>Йоветича</span> утверждает Sport. Увеличить
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Сумма трансфера составит € 6 млн.

В прошлом сезоне Стевант выступал за «Севилью» на правах аренды. Изначально андалусийцы отказались выкупать 27-летнего Йоветича у «Интера», так как запрашиваемая итальянцами цена в € 14 млн оказалась слишком высока для испанского клуба. Также сообщалось, что форвард до завершения летнего трансферного окна может вернуться в «Фиорентину».

На счету Йоветича 6 голов и 4 результативные передачи в 21 матче чемпионата Испании сезона-2016/17.

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