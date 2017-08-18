«Севилья» выкупит у «Интера» Йоветича за € 6 млн
«Севилья» планирует выкупить у миланского «Интера» черногорского нападающего Стевана Йоветича, утверждает Sport.es.
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Сумма трансфера составит € 6 млн.
В прошлом сезоне Стевант выступал за «Севилью» на правах аренды. Изначально андалусийцы отказались выкупать 27-летнего Йоветича у «Интера», так как запрашиваемая итальянцами цена в € 14 млн оказалась слишком высока для испанского клуба. Также сообщалось, что форвард до завершения летнего трансферного окна может вернуться в «Фиорентину».
На счету Йоветича 6 голов и 4 результативные передачи в 21 матче чемпионата Испании сезона-2016/17.
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