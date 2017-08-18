СМИ: «Арсенал» предлагает 35 миллионов евро «ПСЖ» за Дракслера

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Напомним, Драклсер перешел в парижский клуб в январе 2017 года и провел в составе команды 25 матчей, в которых забил 10 мячей. За трансфер «ПСЖ» заплатил «Шальке» 35 миллионов евро.