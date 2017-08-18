Мощь «Реала», туманность «Барселоны», преданность «Атлетико»
В пятницу матч «Леганес» — «Алавес» откроет новый чемпионат Испании. Какими сюжетами он будет наполнен?
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ФАВОРИТЫ
Проходят годы, а фаворитами остаются одни и те же команды. Поводов изменить расклад сил в тройке «Реал» — «Барселона» — «Атлетико» пока не наблюдается. Прошлогодняя попытка «Севильи» вклиниться на пьедестал почета была яркой и запоминающейся, но команда Сампаоли забуксовала в середине второго круга и выше четвертого места подняться не смогла.
На верхнем ярусе таблицы — том, что над «Севильей,» — самый сильный ветер перемен дул летом в окна «Барселоны». Эпоха Луиса Энрике подошла к концу — астурийца на посту главного тренера сменил другой уроженец северных испанских земель, баск Эрнесто Вальверде. Нордический характер Лучо с ходу привел каталонцев к трем главным кубкам сезона, после чего движение пошло по наклонной, — как будет на этот раз? «Барселона» купила Нелсона Семеду, вернула Деулофеу, но потеряла Неймара — часть вырученных за бразильца денег уже потрачена на другого игрока сборной Бразилии, Паулинью. Теперь у
Мадридские клубы в отличие от каталонцев межсезонье провели спокойнее и своих лидеров сохранили. В свете запрета на трансферы главные строители нынешнего «Атлетико» проявили удивительную в современном футбольном мире преданность — были продлены контракты с Симеоне, Гризманном и Саулем. С последним, в общей сложности, сразу же на 9 лет. Кроме того, «матрасники» придумали хитрый способ обойти запрет, выкупив у «Севильи» контракт Витоло и отдав футболиста в полугодичную аренду в «Лас-Пальмас». В мае столичный клуб окончательно попрощался с «Висенте Кальдероном» и теперь будет ждать официального открытия своего нового дома — стадиона «Метрополитано». Открыть арену обещают в сентябре — к игре 4-го тура против «Малаги».
Зинедин Зидан в начале июня стал первым тренером, который привел свою команду к двум победам подряд в новейшей истории Лиги чемпионов. Соперникам мадридцев в новом сезоне тоже придется не сладко — французский специалист уверенно и мощно ведет подопечных сквозь лучший период за последнее десятилетие в истории клуба.
ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ ПРОШЛОГО СЕЗОНА
«Реал» и «Барселона» поделили главные награды прошлого чемпионата — «сливочные», увереннее конкурентов пройдя дистанцию, взяли первое золото за последние 5 лет, а «Барселона» не дала состояться маленькому чуду, одолев в финале Кубка Испании впервые попавший туда «Алавес».
КАКИЕ ПРИЗЫ УЖЕ РАЗЫГРАНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ
Суперкубок Испании, получивший на ближайший год мадридскую прописку. Неожиданно легко «Барселона» отдала «Реалу» первый трофей сезона — потеряв Неймара, каталонцы пока так и не придумали, что делать без него. Мадридский клуб одержал две убедительные победы в двух матчах и прибавил к завоеванному Суперкубку Европы еще один кубок с приставкой «Супер-«.
ПОДНЯВШИЕСЯ В ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН… ОНИ ЖЕ АУТСАЙДЕРЫ
Йохан Кройфф любил повторять, что чемпионаты выигрываются не в статусных матчах, а на полях маленьких команд. В этом сезоне стало на одно такое поле больше — «Жирона» впервые в истории вышла в элиту испанского футбола и теперь будет принимать гостей на стадионе «Монтиливи» вместимостью немногим более 12 тысяч человек. Вместе с «Жироной» из пучин второго дивизиона в высший вернулись «Леванте» и «Хетафе», погрузившиеся туда лишь за год до этого — настойчивость и желание, которые вызывают уважение. Соперничество в Валенсии и проблема с заполняемостью стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» вновь станут актуальными темами испанских (и не только) спортивных СМИ.
СИСТЕМА РОЗЫГРЫША
Испанцы имеют широкое представительство в еврокубках — четыре первых команды отправятся напрямую в Лигу чемпионов-2018/19. Команда, занявшая 5-е место, и обладатель Кубка Испании выйдут в групповой турнир Лиги Европы. А 6-е место гарантирует выступление во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Три команды, замкнувшие турнирную таблицу, новый сезон встретят в сегунде.
НА ЧТО ИДЕТ ЗРИТЕЛЬ
Традиционные гиганты, они же неизменные фавориты — «Барселона» (средняя посещаемость 79 000 человек), «Реал» (76 000 человек) и «Атлетико» (48 000 человек). Новый стадион «матрасников» будет рассчитан на 70 000 зрителей, так что их посещаемость в этом сезоне должна будет стать рекордной. С другой стороны, есть клубы вроде «Хетафе», которым никогда не удавалось заманить болельщиков на трибуны (в среднем 6 000 зрителей на матче при вместимости стадиона 17 400).
ЦИТАТЫ
ОСНОВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ
Очевидно, что потеря Неймара — удар не только по «Барселоне», но и по всей испанской лиге. Один из самых ярких игроков современности отныне будет собирать стадионы во Франции, а схожей по масштабам (как футбольным, так и финансовым) фигуры в Испании пока не появилось. Из внешних трансферов, заслуживающих упоминания, стоит отметить английский отъезд Данилу и Мораты из «Реала» в «Манчестер Сити» и «Челси», а также возвращение в Испанию Нолито — бывший нападающий «горожан» будет играть в «Севилье». Появление в «Барсе» 29-летнего Паулинью из чемпионата Китая за 40 миллионов евро тоже стоит отметить, но скорее в связи с недовольством по этому поводу в среде поклонников каталонцев — слишком уж велик соблазн усмотреть в этом личную выгоду президента Бартомеу, которому в сентябре, кстати, будет выражен вотум недоверия. Из внутренних переходов самыми интересными кажутся сбор молодых талантов в «Реале» (Тео Эрнандез из «Атлетико» и Дани Себальос из «Бетиса») и побег Витоло из «Севильи» в «Атлетико».
ПРОГНОЗ «СЭ»
Главным претендентом на титул в этом году, безусловно, будет «Реал». «Барселоне», судя по Суперкубку Испании, предстоит долгий поиск ответа на вопрос: «Есть ли жизнь после Неймара?» (спойлер: разумеется, есть, но путь к ответу будет долгим и тернистым.) «Атлетико» в очередной раз начнет сезон с мыслью о том, что он последний для Диего Симеоне, поэтому по традиции «матрасники» будут стараться прыгнуть выше головы, но снова сделают ставку на Европу, а не на родной чемпионат. Преобразится и
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