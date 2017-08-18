Мощь «Реала», туманность «Барселоны», преданность «Атлетико»

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ФАВОРИТЫ

Проходят годы, а фаворитами остаются одни и те же команды. Поводов изменить расклад сил в тройке «Реал» — «Барселона» — «Атлетико» пока не наблюдается. Прошлогодняя попытка «Севильи» вклиниться на пьедестал почета была яркой и запоминающейся, но команда Сампаоли забуксовала в середине второго круга и выше четвертого места подняться не смогла.

На верхнем ярусе таблицы — том, что над «Севильей,» — самый сильный ветер перемен дул летом в окна «Барселоны». Эпоха Луиса Энрике подошла к концу — астурийца на посту главного тренера сменил другой уроженец северных испанских земель, баск Эрнесто Вальверде. Нордический характер Лучо с ходу привел каталонцев к трем главным кубкам сезона, после чего движение пошло по наклонной, — как будет на этот раз? «Барселона» купила Нелсона Семеду, вернула Деулофеу, но потеряла Неймара — часть вырученных за бразильца денег уже потрачена на другого игрока сборной Бразилии, Паулинью. Теперь у сине-гранатовых с десяток полузащитников — и безуспешно ожидающие шанса проявить себя игроки дубля. А заодно абсолютная туманность перспектив.

фоторепортаж «Реал» обыграл «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании и завоевал трофей в десятый раз в истории.

Мадридские клубы в отличие от каталонцев межсезонье провели спокойнее и своих лидеров сохранили. В свете запрета на трансферы главные строители нынешнего «Атлетико» проявили удивительную в современном футбольном мире преданность — были продлены контракты с Симеоне, Гризманном и Саулем. С последним, в общей сложности, сразу же на 9 лет. Кроме того, «матрасники» придумали хитрый способ обойти запрет, выкупив у «Севильи» контракт Витоло и отдав футболиста в полугодичную аренду в «Лас-Пальмас». В мае столичный клуб окончательно попрощался с «Висенте Кальдероном» и теперь будет ждать официального открытия своего нового дома — стадиона «Метрополитано». Открыть арену обещают в сентябре — к игре 4-го тура против «Малаги».

Зинедин Зидан в начале июня стал первым тренером, который привел свою команду к двум победам подряд в новейшей истории Лиги чемпионов. Соперникам мадридцев в новом сезоне тоже придется не сладко — французский специалист уверенно и мощно ведет подопечных сквозь лучший период за последнее десятилетие в истории клуба.

ОБЛАДАТЕЛИ ПРИЗОВ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

«Реал» и «Барселона» поделили главные награды прошлого чемпионата — «сливочные», увереннее конкурентов пройдя дистанцию, взяли первое золото за последние 5 лет, а «Барселона» не дала состояться маленькому чуду, одолев в финале Кубка Испании впервые попавший туда «Алавес».

КАКИЕ ПРИЗЫ УЖЕ РАЗЫГРАНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Суперкубок Испании, получивший на ближайший год мадридскую прописку. Неожиданно легко «Барселона» отдала «Реалу» первый трофей сезона — потеряв Неймара, каталонцы пока так и не придумали, что делать без него. Мадридский клуб одержал две убедительные победы в двух матчах и прибавил к завоеванному Суперкубку Европы еще один кубок с приставкой «Супер-«.

ПОДНЯВШИЕСЯ В ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН… ОНИ ЖЕ АУТСАЙДЕРЫ

Йохан Кройфф любил повторять, что чемпионаты выигрываются не в статусных матчах, а на полях маленьких команд. В этом сезоне стало на одно такое поле больше — «Жирона» впервые в истории вышла в элиту испанского футбола и теперь будет принимать гостей на стадионе «Монтиливи» вместимостью немногим более 12 тысяч человек. Вместе с «Жироной» из пучин второго дивизиона в высший вернулись «Леванте» и «Хетафе», погрузившиеся туда лишь за год до этого — настойчивость и желание, которые вызывают уважение. Соперничество в Валенсии и проблема с заполняемостью стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» вновь станут актуальными темами испанских (и не только) спортивных СМИ.

СИСТЕМА РОЗЫГРЫША

Испанцы имеют широкое представительство в еврокубках — четыре первых команды отправятся напрямую в Лигу чемпионов-2018/19. Команда, занявшая 5-е место, и обладатель Кубка Испании выйдут в групповой турнир Лиги Европы. А 6-е место гарантирует выступление во 2-м отборочном раунде Лиги Европы. Три команды, замкнувшие турнирную таблицу, новый сезон встретят в сегунде.

НА ЧТО ИДЕТ ЗРИТЕЛЬ

Традиционные гиганты, они же неизменные фавориты — «Барселона» (средняя посещаемость 79 000 человек), «Реал» (76 000 человек) и «Атлетико» (48 000 человек). Новый стадион «матрасников» будет рассчитан на 70 000 зрителей, так что их посещаемость в этом сезоне должна будет стать рекордной. С другой стороны, есть клубы вроде «Хетафе», которым никогда не удавалось заманить болельщиков на трибуны (в среднем 6 000 зрителей на матче при вместимости стадиона 17 400).

ЦИТАТЫ

Цитата Жозеп БАРТОМЕУ Неймар был частью нашей команды, но отныне стал историей. Он сам принял это решение, несмотря на то, что мы приложили все усилия, чтобы удержать его.

Цитата Зинедин ЗИДАН Впереди у нас — долгий и непростой сезон. Мы настроены вновь, как в прошлом году, выиграть лигу. Борьба будет идти до конца. Очень приятно начинать сезон с трофеев, располагая таким великолепным подбором игроков.

Цитата Лионель МЕССИ — Неймару Что ты хочешь? «Золотой мяч»? Я помогу тебе его выиграть.

ОСНОВНЫЕ ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ

Очевидно, что потеря Неймара — удар не только по «Барселоне», но и по всей испанской лиге. Один из самых ярких игроков современности отныне будет собирать стадионы во Франции, а схожей по масштабам (как футбольным, так и финансовым) фигуры в Испании пока не появилось. Из внешних трансферов, заслуживающих упоминания, стоит отметить английский отъезд Данилу и Мораты из «Реала» в «Манчестер Сити» и «Челси», а также возвращение в Испанию Нолито — бывший нападающий «горожан» будет играть в «Севилье». Появление в «Барсе» 29-летнего Паулинью из чемпионата Китая за 40 миллионов евро тоже стоит отметить, но скорее в связи с недовольством по этому поводу в среде поклонников каталонцев — слишком уж велик соблазн усмотреть в этом личную выгоду президента Бартомеу, которому в сентябре, кстати, будет выражен вотум недоверия. Из внутренних переходов самыми интересными кажутся сбор молодых талантов в «Реале» (Тео Эрнандез из «Атлетико» и Дани Себальос из «Бетиса») и побег Витоло из «Севильи» в «Атлетико».

ПРОГНОЗ «СЭ»