«Бавария» начинает защиту титула чемпиона Германии по футболу

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В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей бундеслиги, которых было сыграно 306, составила 41,5 тысяч человек. При этом посещаемость в чемпионате Германии снизилась — но лишь из-за того, что в прошлом сезоне в бундеслиге выступали сразу несколько команд из маленьких городков. Однако в новом сезоне на смену «Дармштадту», чей стадион вмещает лишь 17 тысяч зрителей, и «Ингольштадту» (15 тысяч) пришли «Штутгарт» и «Ганновер», представляющие крупные города.

Стадион в Штутгарте может вместить более 60 тысяч зрителей, арена в Ганновере — 49 тысяч, так что прибавка в зрителях будет существенной. Не исключено, будет улучшен и показатель сезона-2011/12, когда на матчи чемпионата Германии в среднем ходило более 45 тысяч болельщиков.

Чемпионат Германии привлекает большое количество зрителей не только наличием современных стадионов, многие из которых были построены или обновлены к чемпионату мира 2006 года. Первая бундеслига постепенно выходит в лидеры в Европы по качеству игры, пусть победителя вновь предсказать достаточно просто. Самый титулованный клуб страны «Бавария» выиграл пять предыдущих чемпионатов и не намерен останавливаться. В прошлом сезоне «Бавария» Карло Анчелотти стала едва ли не единственным клубом, кто сумел дать бой «Реалу» в Лиге чемпионов, который победил лишь в дополнительное время ответного матча — не без помощи судейских ошибок.

В межсезонье именно «Бавария» осуществила два главных трансфера в немецком футболе, арендовав у «Реала» колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса и выкупив за 40 с лишним миллиона евро у «Лиона» французского игрока опорной зоны Корантена Толиссо. В отличие от предыдущих лет, «Бавария» не стала забирать лидеров у главного конкурента — дортмундской «Боруссии», ограничившись на внутреннем рынке лишь защитником «Хоффенхайма» Никласом Зюле — победителем Кубка конфедераций.

Дортмундцы в 2012 году стали последним клубом, кто сумел в чемпионате опередить «Баварию». Чемпионат Германии-2016/17 был богат на сенсации, и главной стало второе место «Лейпцига», который сумел опередить «Боруссию», тогда как четвертое место занял еще один скромный клуб — «Хоффенхайм», которому после домашнего поражения от английского «Ливерпуля» (1:2), видимо, не удастся преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

Демарш Дембеле

«Лейпциг» и «Боруссия» сыграют в основном турнире Лиги чемпионов, к которой команды неплохо подготовились. Саксонцы решили взять количеством, пригласив целую группу новичков, самым дорогим из которых стал полузащитник французского «Пари Сен-Жермена» Жан-Кевен Огюстен. «Боруссию» пополнили чемпион Европы среди молодежных команд Максимилиан Филипп из «Фрайбурга», Омер Топрак из «Байера» и Махмуд Дауд из «Боруссии» менхенгладбахской.

Однако вторая половина августа может стать горячей для «Боруссии», чей 20-летний форвард Усман Дембеле — один из кандидатов на замену Неймару в «Барселоне». Дембеле самовольно покинул «Боруссию», пытаясь надавить на дортмундский клуб, который желает «навариться» на испанцах. Может покинуть дортмундцев и еще один молодой талант — турок Эмре Мор, претендентом на которого в числе других называется и «Зенит».

Новую команду в «Боруссии» призван строить специалист из Нидерландов Петер Бос, в прошлом сезоне возглавлявший «Аякс». Его подопечным удалось дать бой «Баварии» в матче за Суперкубок Германии, который прошел 5 августа в Дортмунде. Основное время завершилось вничью (2:2), однако в серии пенальти мюнхенцы завоевали первый трофей сезона.

Прошлый сезон провалили сразу несколько клубов, которые регулярно занимали места вслед за лидерами и выступали в еврокубках. В новом сезоне не будет даже в Лиге Европы ни «Шальке», ни «Байера», ни менхенгладбахской «Боруссии», а «Вольфсбург» и вовсе сохранил место в элите лишь в переходных матчах с «Айнтрахтом» из Брауншвейга. Игравший весной в плей-офф Лиги чемпионов «Байер» лишился двух своих лидеров — мексиканского форварда Хавьера Эрнандеса и турка Хакана Чалханоглу, а новым тренером команды стал выигрывавший с «аспириновыми» в качестве форварда чемпионат Германии в 1993 году Хайко Херрлих.

31-летний тренер «Шальке»

«Шальке» же возглавил 31-летний уроженец Италии Доменико Тедеско, ранее работавший с молодыми футболистами различных клубов. Тедеско не будет самым молодым тренером бундеслиги — «Хоффенхайм» возглавляет 30-летний Юлиан Нагельсманн.

«Кельн», «Герта» и «Фрайбург» представят Германию в Лиге Европы, а в чемпионате страны их задача — сохранить прошлогодний уровень. «Кельн» летом совершил самую пока крупную продажу игрока за пределы Германии — в китайский «Тяньцзинь Цуаньцзянь» отправился камерунский форвард Антони Модест, чей трансфер оценивается в 35 млн евро.

В чемпионате Германии запланированы 34 тура, последний будет сыгран 12 мая. В нынешнем сезоне зимний перерыв продлится с 17 декабря по 19 января. В турнире сыграют «Бавария» (Мюнхен), «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «Хоффенхайм» (Зинсхайм), «Кельн», «Герта» (Берлин), «Фрайбург», «Вердер» (Бремен), «Боруссия» (Менхенгладбах), «Шальке» (Гельзенкирхен), «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), «Байер» (Леверкузен), «Аугсбург», «Гамбург», «Майнц», «Вольфсбург», «Штутгарт», «Ганновер».

Первым чемпионом Германии в 1903 году стал клуб из Лейпцига, который не имеет отношения к нынешнему, основанному лишь восемь лет назад главой концерна «Ред Булл» Дитрихом Матешицем. В 1963−64 годах состоялся первый сезон в бундеслиге, по итогам которого чемпионом страны стал «Кельн». «Бавария» первый титул завоевала в 1932 году, а всего становилась лучшим клубом ФРГ/Германии 27 раз, девять побед у «Нюрнберга» (последний — в 1968 году), восемь — у дортмундской «Боруссии».