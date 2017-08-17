СМИ: «Реал» подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию Роналду

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В воскресенье «Реал» в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

В понедельник Роналду был дисквалифицирован на пять матчей. В среду Королевская федерация футбола Испании отклонила апелляцию «Реала» на эту дисквалификацию. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок, а также вероятно пропустит встречи чемпионата страны c «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».