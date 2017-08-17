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17 августа 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода

Нападающий английского «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте «тигров».

Нападающий английского <span class=error>Халл</span> Сити <span class=error>Абель</span> Эрнандес пропустит не менее шести месяцев <nobr>из-за </nobr>травмы. 27-летний уругваец получил травму в концовке домашнего матча третьего тура <span class=error>чемпионшипа</span> с Вулверхэмптоном (2:3). <span class=error>Медобследование</span> показало что у нападающего повреждено <span class=error>ахиллово</span> сухожилие. Увеличить
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27-летний уругваец получил травму в концовке домашнего матча третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3). Эрнандесу пришлось покинуть поле на носилках. Медобследование показало, что у нападающего повреждено ахиллово сухожилие. Футболисту уже сделали операцию.

«Для меня Абель — один из лучших нападающих чемпионшипа, для команды он важный игрок. Также это большой удар для самого футболиста, потому что он очень хорошо начал сезон, отлично играл», — заявил главный тренер «Халла» россиянин Леонид Слуцкий.

Эрнандес в стартовавшем сезоне в трех матчах забил три мяча, он является лучшим бомбардиром команды.

Халл Сити
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ТАСС, 17 августа. Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет сыграть за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче легенд с «Барселоной». Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский журналист Саймон Пич со ссылкой на сообщение спортсмена.
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