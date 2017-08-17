Гарсия: На тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе «Зенита»

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«Это было безумие. Это была моя первая тренировка, и я не ожидал подобного. Там, откуда я приехал, люди совершенно другие, очень холодные. Я не знаю, сколько болельщиков посетили тренировку, но они шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Бетиса».

Напомним, что испанский футболист выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год.