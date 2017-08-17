Гарсия: На тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, который на этой неделе стал игроком «Бетиса», остался впечатлён поддержкой болельщиков во время своей первой тренировки с испанской командой.
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«Это было безумие. Это была моя первая тренировка, и я не ожидал подобного. Там, откуда я приехал, люди совершенно другие, очень холодные. Я не знаю, сколько болельщиков посетили тренировку, но они шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Бетиса».
Напомним, что испанский футболист выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год.
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