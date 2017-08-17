Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30716959/
17 августа 2017, 19:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гарсия: На тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, который на этой неделе стал игроком «Бетиса», остался впечатлён поддержкой болельщиков во время своей первой тренировки с испанской командой.

Бывший полузащитник Зенита <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> который на этой неделе стал игроком <span class=error>Бетиса</span> остался <span class=error>впечатлён</span> поддержкой болельщиков во время своей первой тренировки с испанской командой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это было безумие. Это была моя первая тренировка, и я не ожидал подобного. Там, откуда я приехал, люди совершенно другие, очень холодные. Я не знаю, сколько болельщиков посетили тренировку, но они шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Бетиса».

Напомним, что испанский футболист выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Бетис» официально представил Хави Гарсию

«Бетис» официально представил Хави Гарсию

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия был официально представлен в качестве игрока «Бетиса». Об этом говорится на официальной странице испанской команды в «Твиттере».
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?