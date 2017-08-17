Анри предложил назвать кубок АПЛ в честь Фергюсона
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что чемпионский кубок английской
Премьер-лиги должен быть назван в честь легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который 13 раз приводил манкунианцев к победе в АПЛ.
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«Когда я встретил Фергюсона впервые, то назвал его Мистер
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