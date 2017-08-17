Анри предложил назвать кубок АПЛ в честь Фергюсона

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«Когда я встретил Фергюсона впервые, то назвал его Мистер Премьер-Лига. Тринадцать раз выиграть чемпионат — это невероятно. Трофей должен носить его имя. Люди могут не согласиться со мной, но я не фанат “Манчестер Юнайтед”. Тринадцать раз — это слишком много», — цитирует Анри The Telegraph.