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17 августа 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анри предложил назвать кубок АПЛ в честь Фергюсона

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри считает, что чемпионский кубок английской Премьер-лиги должен быть назван в честь легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, который 13 раз приводил манкунианцев к победе в АПЛ.

Бывший нападающий Арсенала <span class=error>Тьерри</span> Анри считает что чемпионский кубок английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> должен быть назван в честь легендарного тренера Манчестер Юнайтед сэра <span class=error>Алекса</span> Фергюсона который 13 раз приводил манкунианцев к победе в <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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«Когда я встретил Фергюсона впервые, то назвал его Мистер Премьер-Лига. Тринадцать раз выиграть чемпионат — это невероятно. Трофей должен носить его имя. Люди могут не согласиться со мной, но я не фанат “Манчестер Юнайтед”. Тринадцать раз — это слишком много», — цитирует Анри The Telegraph.

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Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барселоны»

Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барселоны»

ТАСС, 17 августа. Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет сыграть за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче легенд с «Барселоной». Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский журналист Саймон Пич со ссылкой на сообщение спортсмена.
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