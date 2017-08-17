Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барселоны»
ТАСС, 17 августа. Ямайский спринтер Усэйн Болт не сможет сыграть за английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в благотворительном матче легенд с «Барселоной». Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский журналист Саймон Пич со ссылкой на сообщение спортсмена.
Ямайский спортсмен, завершивший карьеру легкоатлета после чемпионата мира в Лондоне, неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.
«Травма подколенного сухожилия не позволит Болту осуществить свою мечту и сыграть за “Манчестер Юнайтед”. Восстановление продлится три месяца», — говорится в сообщении.
Болт является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и две бронзы мировых первенств. Являющийся также восьмикратным олимпийским чемпионом Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). По окончании проходившего в Лондоне с 4 по 13 августа чемпионата мира Болт завершил профессиональную карьеру.
Матч легенд между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится в столице Великобритании 2 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter