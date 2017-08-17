Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Барселоны»

фоторепортаж Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере Сборная Ямайки не закончила эстафету 4×100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Бежавший на последнем этапе Усэйн Болт получил травму и не финишировал.

Ямайский спортсмен, завершивший карьеру легкоатлета после чемпионата мира в Лондоне, неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.

«Травма подколенного сухожилия не позволит Болту осуществить свою мечту и сыграть за “Манчестер Юнайтед”. Восстановление продлится три месяца», — говорится в сообщении.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и две бронзы мировых первенств. Являющийся также восьмикратным олимпийским чемпионом Болт — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). По окончании проходившего в Лондоне с 4 по 13 августа чемпионата мира Болт завершил профессиональную карьеру.

Матч легенд между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» состоится в столице Великобритании 2 сентября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Usain Bolt's hamstring injury will prevent him from achieving his dream of playing for <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a>. Was set to play for Legends v Barca on Sept 2 <a href="https://t.co/IEuYlWYW5I">pic.twitter.com/IEuYlWYW5I</a></p>— Simon Peach (@SimonPeach) <a href="https://twitter.com/SimonPeach/status/898188677049982977">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>