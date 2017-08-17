ФИФА назвала лучших тренеров года

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ФИФА опубликовала на своем официальном сайте имена 12 претендентов на звание лучшего тренера года. В их число вошли Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»), Карло Анчелотти (Италия, «Бавария»), Антонио Конте (Италия, «Челси»), Луис Энрике (Испания, «Барселона»), Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»), Леонарду Жардим (Португалия, «Монако»), Йоахим Лев (Германия, сборная Германии), Жозе Моуринью (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»), Тите (Бразилия, сборная Бразилии) и Зинедин Зидан (Франция, «Реал»).

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов национальных сборных, представителей ведущих СМИ и болельщиков. Голосование пройдет с 21 августа по 7 сентября, вручение приза состоится 23 октября на церемонии в Лондоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here are the 1⃣2⃣ candidates for <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> FIFA Men's Coach 2017 ? <a href="https://t.co/eHAYON2Kkg">pic.twitter.com/eHAYON2Kkg</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/898152606639542274">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Аллегри в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионат и Кубок Испании, во второй раз за три года выведя «Ювентус» в финал Лиги чемпионов. Анчелотти и Конте с первой попытки победили в чемпионатах Германии и Англии соответственно.

Луис Энрике перед уходом из «Барселоны» выиграл Кубок Испании. Гвардиола завоевал с «Манчестер Сити» бронзовые медали чемпионата Англии. Жардим привел «Монако» к титулу чемпиона Франции. Лев со сборной Германии победил на Кубке конфедераций в России.

Моуринью в своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Почеттино второй год подряд вывел «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов. Симеоне вывел «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал бронзу чемпионата Испании. Тите завоевал со сборной Бразилии путевку на ЧМ-2018, Зидан второй раз подряд выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов.