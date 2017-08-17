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17 августа 2017, 18:05 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

ФИФА назвала лучших тренеров года

На приз лучшему тренеру года по версии ФИФА претендуют 12 специалистов, в том числе француз Зинедин Зидан, португалец Жозе Моуринью, испанец Хосеп Гвардиола, итальянец Антонио Конте и немец Йоахим Лев.

На приз лучшему тренеру года по версии ФИФА претендуют 12 специалистов в том числе француз <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> португалец <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> испанец <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> итальянец <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> и немец Йоахим Лев. Увеличить
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ФИФА опубликовала на своем официальном сайте имена 12 претендентов на звание лучшего тренера года. В их число вошли Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»), Карло Анчелотти (Италия, «Бавария»), Антонио Конте (Италия, «Челси»), Луис Энрике (Испания, «Барселона»), Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»), Леонарду Жардим (Португалия, «Монако»), Йоахим Лев (Германия, сборная Германии), Жозе Моуринью (Португалия, «Манчестер Юнайтед»), Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»), Тите (Бразилия, сборная Бразилии) и Зинедин Зидан (Франция, «Реал»).

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов национальных сборных, представителей ведущих СМИ и болельщиков. Голосование пройдет с 21 августа по 7 сентября, вручение приза состоится 23 октября на церемонии в Лондоне.

Аллегри в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионат и Кубок Испании, во второй раз за три года выведя «Ювентус» в финал Лиги чемпионов. Анчелотти и Конте с первой попытки победили в чемпионатах Германии и Англии соответственно.

Луис Энрике перед уходом из «Барселоны» выиграл Кубок Испании. Гвардиола завоевал с «Манчестер Сити» бронзовые медали чемпионата Англии. Жардим привел «Монако» к титулу чемпиона Франции. Лев со сборной Германии победил на Кубке конфедераций в России.

Моуринью в своем первом сезоне в «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы. Почеттино второй год подряд вывел «Тоттенхэм» в Лигу чемпионов. Симеоне вывел «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов и завоевал бронзу чемпионата Испании. Тите завоевал со сборной Бразилии путевку на ЧМ-2018, Зидан второй раз подряд выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов.
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Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

ТАСС, 17 августа. Нападающие Лионель Месси («Барселона», Испания) и Криштиану Роналду («Реал», Испания), а также выступавший в минувшем сезоне за английский «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.
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