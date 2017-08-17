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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30715527/
17 августа 2017, 17:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

ТАСС, 17 августа. Нападающие Лионель Месси («Барселона», Испания) и Криштиану Роналду («Реал», Испания), а также выступавший в минувшем сезоне за английский «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего на награду претендуют 24 игрока победитель будет назван 23 октября. Увеличить
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Всего на награду претендуют 24 игрока. Помимо Месси, Роналду и Ибрагимовича в нем присутствуют Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд», Германия), Леонардо Бонуччи («Милан"/"Ювентус», Италия), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба — «Ювентус», Италия), Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба — «Челси», Англия), Андрес Иньеста, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовский, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все — «Бавария», Германия), Неймар («Барселона"/"Пари Сен-Жермен», Франция), Алексис Санчес («Арсенал», Англия).

Также ФИФА объявила претенденток на приз лучшей футболистке года. В список из 10 фамилий вошли Люси Бронз, Карли Ллойд (обе — «Манчестер Сити», Англия), Дейна Кастельянос («Санта Кларита», США), Пернилль Хардер («Вольфсбург», Германия), Саманта Керр («Скай Блю», США), Дженифер Марожан, Венди Ренар (обе — «Лион», Франция), Лиеке Мартенс («Барселона», Испания), Вивьен Медема («Бавария», Германия) и Джоди Тейлор («Арсенал», Англия).

Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победитель будет назван 23 октября.
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