Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

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Всего на награду претендуют 24 игрока. Помимо Месси, Роналду и Ибрагимовича в нем присутствуют Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд», Германия), Леонардо Бонуччи («Милан"/"Ювентус», Италия), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба — «Ювентус», Италия), Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все — «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба — «Челси», Англия), Андрес Иньеста, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовский, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все — «Бавария», Германия), Неймар («Барселона"/"Пари Сен-Жермен», Франция), Алексис Санчес («Арсенал», Англия).

Также ФИФА объявила претенденток на приз лучшей футболистке года. В список из 10 фамилий вошли Люси Бронз, Карли Ллойд (обе — «Манчестер Сити», Англия), Дейна Кастельянос («Санта Кларита», США), Пернилль Хардер («Вольфсбург», Германия), Саманта Керр («Скай Блю», США), Дженифер Марожан, Венди Ренар (обе — «Лион», Франция), Лиеке Мартенс («Барселона», Испания), Вивьен Медема («Бавария», Германия) и Джоди Тейлор («Арсенал», Англия).

Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победитель будет назван 23 октября.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here are the 2⃣4⃣ candidates for <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> FIFA Men's Player 2017 ? <a href="https://t.co/cJIfVGocCw">pic.twitter.com/cJIfVGocCw</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/898182447384453120">17 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>