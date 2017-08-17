Месси, Роналду и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА
ТАСС, 17 августа. Нападающие Лионель Месси («Барселона», Испания) и Криштиану Роналду («Реал», Испания), а также выступавший в минувшем сезоне за английский «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего игрока по версии Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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Всего на награду претендуют 24 игрока. Помимо Месси, Роналду и Ибрагимовича в нем присутствуют
Также ФИФА объявила претенденток на приз лучшей футболистке года. В список из 10 фамилий вошли Люси Бронз, Карли Ллойд (обе — «Манчестер Сити», Англия), Дейна Кастельянос («Санта Кларита», США), Пернилль Хардер («Вольфсбург», Германия), Саманта Керр («Скай Блю», США), Дженифер Марожан, Венди Ренар (обе — «Лион», Франция), Лиеке Мартенс («Барселона», Испания), Вивьен Медема («Бавария», Германия) и Джоди Тейлор («Арсенал», Англия).
Голосование стартует 21 августа и продлится до 7 сентября, победитель в каждой номинации будет выбран тренерами национальных сборных команд, их капитанами, а также болельщиками и представителями СМИ. Победитель будет назван 23 октября.
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