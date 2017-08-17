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17 августа 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нойер не поможет «Баварии» в матче 1-го тура Бундеслиги с «Байером»

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер не поможет своей команде в первом матче нового сезона в Бундеслиге с «Байером». Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти.

«Нойер не сыграет против «Байера», нет никаких шансов. Что касается Роббена и Алабы, оба находятся в хорошей форме. Решение по ним я приму завтра.

Мы рады, что сезон начинается. Наша мечта — вновь выиграть чемпионат. Счастлив, что мой второй сезон начинается здесь. Постараемся выступить лучше, чем в прошлом году, — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Байер» состоится 18 августа. Начало — в 21:30 мск.

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