Нойер не поможет «Баварии» в матче 1-го тура Бундеслиги с «Байером»

«Нойер не сыграет против «Байера», нет никаких шансов. Что касается Роббена и Алабы, оба находятся в хорошей форме. Решение по ним я приму завтра.

Мы рады, что сезон начинается. Наша мечта — вновь выиграть чемпионат. Счастлив, что мой второй сезон начинается здесь. Постараемся выступить лучше, чем в прошлом году, — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.

Матч «Бавария» — «Байер» состоится 18 августа. Начало — в 21:30 мск.