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17 августа 2017, 16:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Луис Суарес пропустит четыре недели из- за травмы колена

ТАСС, 17 августа. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес пропустит четыре недели из-за травмы колена, полученной им в ответном матче за Суперкубок Испании с мадридским «Реалом» (0:2). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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В четверг утром 30-летний уругваец прошел медицинское обследование, по итогам которого у него диагностировали растяжение задней суставной капсулы правого колена.

Уругваец перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля» летом 2014 года. В составе каталонского клуба Суарес дважды стал чемпионом Испании, три раза завоевывал Кубок страны, а также по разу выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубук УЕФА, клубный чемпионат мира и Суперкубок Каталонии.

В 148 матчах за «Барселону» нападающий забил 121 гол. За национальную сборную Уругвая Суарес принял участие в 91 матче, отметившись в них 47 голами.

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