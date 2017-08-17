Вячеслав Грозный возглавил «Иртыш»
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Украинский специалист Вячеслав Грозный, известный по работе в московском «Спартаке» и грозненском «Тереке» (ныне — «Ахмате»), назначен главным тренером павлодарского «Иртыша», сообщается на официальном сайте казахстанского футбольного клуба.
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Срок контракта с 61-летним специалистом, последним местом работы которого было тбилисское «Динамо», не уточняется.
«Сегодня в
«Иртыш» — серьезный проект с большими амбициями. Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще — это очень важный аспект. Поэтому хочется, что бы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача — попадание в еврокубки, — сказал Грозный.
В 23 турах чемпионата Казахстана-2017 «Иртыш» набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Грозный входил в тренерский штаб московского «Спартака» (1994−1996 и 1999−2002), где помогал Олегу Романцеву и Георгию Ярцеву. Во время его работы «красно-белые» пять раз выигрывали чемпионат России. В 2008—2009 годах Грозный возглавлял «Терек». Кроме того, специалист тренировал украинские «Днепр», «Арсенал», «Металлург» (Запорожье), «Говерлу», «Ниву», болгарский «Левски» и казахстанский «Тобол». В феврале Грозный ушел с поста главного тренера тбилисского «Динамо».
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