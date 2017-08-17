«Барселона»: Клуб близок к приобретению Коутиньо и Дембеле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегура после ответного матча за Суперкубок Испании против мадридского «Реала» (0:2, победа «Реала» с общим счетом 5:1) сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферам игроков.

«Мы близки к завершению сделок по Коутиньо и Дембеле, обсуждаем условия их переходов, но не знаем, когда все вопросы будут улажены, — сказал Сегура, которого цитирует Рейтер. — Мы надеемся, что они станут игроками “Барселоны” в текущем сезоне».

Ранее стало известно, что каталонский клуб заинтересован в услугах Коутиньо и готов заплатить за трансфер 25-летнего бразильца 110 миллионов фунтов. «Ливерпуль», в свою очередь, на официальном сайте сообщил, что не собирается продавать игрока в нынешнее трансферное окно, впоследствии главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил, что будущее футболиста решат руководители клуба.

«Боруссия» ранее отстранила Дембеле от тренировок и игр в связи с неявкой на одно из занятий. По данным СМИ, первое предложение «Барселоны» о приобретении 20-летнего француза было отклонено «желто-черными», немецкая пресса оценивает сумму потенциального трансфера более чем в 100 миллионов евро.