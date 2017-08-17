Что делать Слуцкому после первого поражения «Халла»

Пока «ЦСКА» и «Янг Бойз» отчаянно боролись в квалификационном раунде Лиги чемпионов, бывший тренер «армейцев» сражался на полях чемпионшипа. В соперниках на сей раз был «Вулверхэмптон», ведомый Нуну. Тем самым, что некогда защищал ворота московского «Динамо» и тренировал «Валенсию» и «Порту».

В предматчевом интервью Леонид Слуцкий сказал, что матч против «волков» будет не только проверкой на прочность по части игры, но и на крепость характера, ведь, по признанию российского тренера, «Вулвз» на данный момент являются лучшей командой чемпионшипа. Такая похвала не безосновательна: «волки» выиграли 2 предыдущих матча чемпионата, один кубковый, и не пропустили ни разу. К тому же, пока «Халл» по крупицам пытается собрать 22 полевых игрока, чтобы заполнить заявку, их соперник может себе позволить побить трансферный рекорд покупкой 20-летней надежды сборной Португалии Рубена Невеша за 15 миллионов евро.

Стартовый состав хозяев не претерпевает изменений уже три матча подряд, даже несмотря на плотный график и игру через два дня на третий. В том же предматчевом интервью Леонид Слуцкий отмечал, что умеет готовить команду к таким нагрузкам, помог опыт участия «ЦСКА» в Лиге чемпионов. «Тигры» начали очень активно, нанеся первый удар по воротам уже на 17-й секунде, а спустя пару минут прострел Гросицки едва не стал голевой передачей. Впрочем, гости ответили очень быстро, и как! Вышеупомянутый Невеш метров с 30-ти отправил мяч по такой траектории, что ни защитники, ни вратарь ничего с этим поделать не могли, будто сам Криштиану Роналду вселился на мгновение в соотечественника.

После забитого гола «Вулверхэмптон» преобразился. Новомодные 3−4−3 отлично справлялись с 4−4−2 хозяев. Построение гостей создавало такую плотность на каждом участке поля, что казалось, будто «Халлу» противостоят не 11 игроков, а на парочку больше, поэтому создать что-то «с игры» практически не получалось. Оставалось уповать на стандарты, и на 26-й минуте команде Леонида Слуцкого удалось заработать угловой. Подача с правого фланга вышла крайне опасной, но увенчалась ещё одним угловым. А вот навесом с левого фланга удалось переиграть оборону гостей, и гол на свой счёт записал капитан Майкл Доусон. 1−1 и трибуны запели «We’vegotLeonidSlutsky». Эмоциональный подъём не помог «Халлу» — гости продолжали убеждать в том, что они готовы к АПЛ лучше конкурентов. На 43-й минуте Брайт Энобахаре, как нож сквозь масло, прошёлся по левому флангу обороны хозяев, навесил на противоположный фланг, Диогу Жота был точен.

Гол в раздевалку мог подорвать уверенность, но Леонид Слуцкий уже третий матч подряд демонстрирует свои тактические и мотиваторские навыки — команда после перерыва заметно прибавляет. И вот, уже получается создавать моменты, проходят передачи во вратарскую соперника. Самая опасная ситуация в штрафной «Вулвз» возникла только на 75-й минуте, и снова после углового. Эрнандес пробил в штангу, а добивание вынес с ленточки защитник. Герой прошлого матча напомнил о себе снова спустя 10 минут, пытаясь замкнуть подачу. Но на сей раз ничем хорошим это не завершилось ни для команды, ни для игрока. Травма, как показал позже скан, ахилла может вылиться в длительный восстановительный процесс, что лишает и без того не самую сильную атакующую линию «Халла» своей главной ударной силы. Большая потеря, осознать которую во время матча не представлялось возможным. «Тигры» продолжали атаковать, но настолько уверовали в себя, что бросили вперёд слишком большие силы. Как итог — разрезающая передача, и Нуха Дико выходит 1 на 1, имея при этом такое количество времени и пространства, что может выпить чашечку кофе и только потом решить, как именно бить по воротам. 3−1.

Из-за травмы и задержки времени (если бы судья раздавал за это карточки, вратарь гостей получил бы не меньше трёх) к основному времени было добавлено аж 9 минут. Терять «Халлу» было уже нечего, команда бежала вперёд, и смогла даже заработать и реализовать пенальти. Счёт стал 3−2 слишком поздно, чтобы успеть побороться за ничью.

Леонид Слуцкий терпит первое поражение, но проверку на характер его команда явно прошла. Борьба шла до самого конца, а статистика и то, что происходило на поле, позволяют сказать, что игра была на равных. Разницу сделал класс исполнителей, который у «Вулверхэмптона» на данный момент выше. А пока руководство «Халла» продолжает активно работать над усилением состава, можно отметить, что новый тренер и новый состав усилили интерес болельщиков. Если субботний матч собрал чуть более 14-ти тысяч фанатов, то вечер вторника и вывеска привлекли на трибуны уже свыше 17-ти тысяч человек. Продолжится ли тенденция, покажет в том числе выезд к «Куинз Парк Рейнджерс» уже в эту субботу.