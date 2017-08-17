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17 августа 2017, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Президент «Спортинга» дисквалифицирован на полгода

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Президент лиссабонского «Спортинга» Бруну де Карвалью дисквалифицирован на шесть месяцев за неподобающее поведение в матче чемпионата Португалии по футболу с «Арокой», сообщает АФП.

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Такое решение принято дисциплинарным советом Португальской футбольной федерации. Агентство отмечает, что Карвалью наказан за плевок в президента «Ароки» Карлуша Пинью в подтрибунном помещении после матча, который состоялся 6 ноября прошлого года и завершился победой столичной команды со счетом 3:0.

Таким образом, де Карвалью, который появляется во время матчей на тренерской скамейке «Спортинга», лишен этой возможности на полгода. Пинью не сможет исполнять свои обязанности руководителя клуба на протяжении 20 месяцев.

После игры «Арока» обвинила де Карвалью в том, что президент плюнул в Пинью, однако «Спортинг» отверг претензии, отметив, что второй участник конфликта пытался ударить главу лиссабонского клуба по голове.

«Львы» назвали санкции в отношении президента несправедливыми и излишне жесткими, объявив о намерении оспорить их в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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