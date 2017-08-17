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17 августа 2017, 10:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Пике: За девять лет впервые чувствую, что мы хуже «Реала»

ТАСС, 17 августа. Защитник «Барселоны» Жерар Пике сказал, что впервые за время его пребывания в команде он почувствовал преимущество «Реала» над «Барселоной». Слова испанца приводит Marca.

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В четверг «Реал» обыграл «Барселону» (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании и по итогам двух встреч завоевал титул. Пике в первом матче (1:3) 13 августа отметился автоголом, а в ответном был заменен на 50-й минуте.

«За девять лет, что я являюсь частью этой команды, впервые чувствую, что мы хуже “Реала”. Да, они победители Лиги чемпионов, но совсем недавно мы играли на “Сантьяго Бернабеу” и победили», — сказал Пике.

«Реал» выиграл свой 10-й Суперкубок Испании, на счету «Барселоны» 12 титулов. Мадридский клуб является действующим чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов.

Пике — воспитанник «Барселоны», является игроком основного состава каталонцев с 2008 года.

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