«Челси» может подать судебный иск в отношении Диего Косты

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.



В настоящее время Коста пребывает в Бразилии, где ожидает своего трансфера в «Атлетико». Ранее «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки. Также в услугах футболиста заинтересован «Депортиво». Мятежный форвард был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму порядка £ 300 тыс. (около € 330 тыс.).



На этой неделе также появилась информация о том, что футболист начал судебное разбирательство с клубом, однако подробности дела пока неизвестны.