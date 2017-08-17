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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30707277/
17 августа 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» может подать судебный иск в отношении Диего Косты

Руководство «Челси» может подать судебный иск в отношении нападающего Диего Косты в случае, если футболист продолжит игнорировать указания клуба вернуться к тренировочному процессу.

Руководство <span class=error>Челси</span> может подать судебный иск в отношении нападающего Диего <span class=error>Косты</span> в случае если футболист продолжит игнорировать указания клуба вернуться к тренировочному процессу. Увеличить
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Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

В настоящее время Коста пребывает в Бразилии, где ожидает своего трансфера в «Атлетико». Ранее «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки. Также в услугах футболиста заинтересован «Депортиво». Мятежный форвард был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму порядка £ 300 тыс. (около € 330 тыс.).

На этой неделе также появилась информация о том, что футболист начал судебное разбирательство с клубом, однако подробности дела пока неизвестны.

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