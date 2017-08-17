«Челси» может подать судебный иск в отношении Диего Косты
Руководство «Челси» может подать судебный иск в отношении нападающего Диего Косты в случае, если футболист продолжит игнорировать указания клуба вернуться к тренировочному процессу.
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Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
В настоящее время Коста пребывает в Бразилии, где ожидает своего трансфера в «Атлетико». Ранее «Челси» направил игроку требование вернуться в Лондон, чтобы начать тренировки. Также в услугах футболиста заинтересован «Депортиво». Мятежный форвард был оштрафован за неявку на предсезонный сбор на сумму порядка £ 300 тыс. (около € 330 тыс.).
На этой неделе также появилась информация о том, что футболист начал судебное разбирательство с клубом, однако подробности дела пока неизвестны.
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