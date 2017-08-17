«Реал» победил «Барселону» и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
ТАСС, 17 августа. Мадридский «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании по футболу и завоевал трофей. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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Мячи забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).
Первая встреча команд состоялась 13 августа в Барселоне и завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. «Реал» участвовал в матчах за Суперкубок на правах чемпиона Испании, «Барселона» как обладатель Кубка страны.
В ответной встрече не принимал участие португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. В первой игре он вышел на замену на 57-й минуте и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину, за что в последствии получил пятиматчевую дисквалификацию.
«Реал» подал апелляцию, которая была рассмотрена и отклонена в среду. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок Испании и смотрел встречу с трибуны. Также Роналду не сыграет в первых турах чемпионата страны против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и «Реала Сосьедад».
Первый Суперкубок Испании был официально разыгран в 1982 году, за 35 лет «Барселона» завоевала трофей 12 раз, «Реал» — 10. Год назад «Барселона» дважды обыграла «Севилью» (2:0, 3:0), «Реал» до сегодняшнего матча в последний раз трофей завоевывал пять лет назад в противостоянии с «Барселоной», а в 2014 году уступил мадридскому «Атлетико». При этом «Реал» в шестой раз завоевал Суперкубок Испании в матчах с «Барселоной», уступив главному сопернику лишь раз — в 2011 году.
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