Венгер готов отпустить Алексиса бесплатно через год, чем продать его сейчас

Лондонский клуб продолжает вести с Алексисом переговоры о продлении контракта, который истекает через год. В том случае, если соглашение так и не будет продлено, «Арсеналу» останется продать игрока уже этим летом и выручить хоть какие-то средства с его ухода или же сохранить чилийца в составе до конца его контракта, после чего он покинет «Арсенал» бесплатно на правах свободного агента.

«Я являюсь футбольным тренером, и хочу, чтобы Санчес остался. Сколько будет стоить эта жертва, необходимо считать. Когда клуб продаёт игрока, возможно, затем он потратит на новичка даже больше, чем выручил. А когда продлеваешь контракт с игроком, возможно, это обойдётся клубу дороже, чем, если бы этого не произошло. Всё зависит от сроков контрактов и требований игроков. Так что эта финансовая жертва может быть не такой тяжёлой, как кажется», — сказал Венгер.