Венгер готов отпустить Алексиса бесплатно через год, чем продать его сейчас
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов оставить в составе команды нападающего Алексиса Санчеса ещё на один сезон, чем продать чилийца уже нынешним летом, сообщает The Telegraph.
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Лондонский клуб продолжает вести с Алексисом переговоры о продлении контракта, который истекает через год. В том случае, если соглашение так и не будет продлено, «Арсеналу» останется продать игрока уже этим летом и выручить хоть
«Я являюсь футбольным тренером, и хочу, чтобы Санчес остался. Сколько будет стоить эта жертва, необходимо считать. Когда клуб продаёт игрока, возможно, затем он потратит на новичка даже больше, чем выручил. А когда продлеваешь контракт с игроком, возможно, это обойдётся клубу дороже, чем, если бы этого не произошло. Всё зависит от сроков контрактов и требований игроков. Так что эта финансовая жертва может быть не такой тяжёлой, как кажется», — сказал Венгер.
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