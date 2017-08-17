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17 августа 2017, 1:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер готов отпустить Алексиса бесплатно через год, чем продать его сейчас

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер готов оставить в составе команды нападающего Алексиса Санчеса ещё на один сезон, чем продать чилийца уже нынешним летом, сообщает The Telegraph.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> готов оставить в составе команды нападающего <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> ещё на один сезон чем продать чилийца уже нынешним летом сообщает The Telegraph. Увеличить
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Лондонский клуб продолжает вести с Алексисом переговоры о продлении контракта, который истекает через год. В том случае, если соглашение так и не будет продлено, «Арсеналу» останется продать игрока уже этим летом и выручить хоть какие-то средства с его ухода или же сохранить чилийца в составе до конца его контракта, после чего он покинет «Арсенал» бесплатно на правах свободного агента.

«Я являюсь футбольным тренером, и хочу, чтобы Санчес остался. Сколько будет стоить эта жертва, необходимо считать. Когда клуб продаёт игрока, возможно, затем он потратит на новичка даже больше, чем выручил. А когда продлеваешь контракт с игроком, возможно, это обойдётся клубу дороже, чем, если бы этого не произошло. Всё зависит от сроков контрактов и требований игроков. Так что эта финансовая жертва может быть не такой тяжёлой, как кажется», — сказал Венгер.

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