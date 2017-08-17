Анчелотти: «Бавария» рада начать сезон в Бундеслиге с «Байера»

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«Мы очень рады начать с «Байера». Первая игра всегда сложная, но я думаю, что мы готовы к этой игре и надеюсь, что команда сможет провести хороший матч.

Когда мы только начинали предсезонку, многие игроки были еще в отпусках, было очень сложно подойти к азиатскому турне во всеоружии. Тем не менее, все идет по плану, мы выходим на хороший уровень готовности. На этой неделе мы увидим, какие игроки готовы сыграть в пятницу, — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».