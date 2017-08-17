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17 августа 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: «Бавария» рада начать сезон в Бундеслиге с «Байера»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о готовности мюнхенской команды к домашнему матчу первого тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (18 августа).

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти рассказал о готовности мюнхенской команды к домашнему матчу первого тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> с <span class=error>Байером</span> (18 августа). Увеличить
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«Мы очень рады начать с «Байера». Первая игра всегда сложная, но я думаю, что мы готовы к этой игре и надеюсь, что команда сможет провести хороший матч.

Когда мы только начинали предсезонку, многие игроки были еще в отпусках, было очень сложно подойти к азиатскому турне во всеоружии. Тем не менее, все идет по плану, мы выходим на хороший уровень готовности. На этой неделе мы увидим, какие игроки готовы сыграть в пятницу, — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».

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