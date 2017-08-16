В «Барселоне» считают, что против Бартомеу ведётся информационная кампания
Представитель «Барселоны» Хосеп Вивес выразил мнение, что против президента клуба Хосепа Марии Бартомеу ведется информационная кампания, направленная на его дискредитацию.
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«Клуб осуждает клеветническую кампанию против Бартомеу, надуманную и призванную манипулировать общественным мнением. Популярный хэштег “#BartomeuDimisión” вошел в мировые тренды “Твиттера”, но подавляющее большинство записей были выложены не просто за пределами Каталонии или Испании, а вообще за пределами Европы. Кроме того, большая часть записей появлялись рано утром по местному времени», — сказал Вивес в эфире Barca TV.
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