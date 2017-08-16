«Эвертон» объявил о переходе Сигурдссона из «Суонси» за рекордную сумму

Точная сумма сделки не называется, но по данным СМИ, «Эвертон» заплатил «Суонси» за Сигурдссона £ 45 млн (€ 49,3 млн).

В «Суонси» Сигурдссон перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» в 2014 году. В составе валлийской команды он провёл 131 матч, забил 37 голов и отдал 30 голевых передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | Look who's here... <a href="https://t.co/iAcnN5SSn4">pic.twitter.com/iAcnN5SSn4</a></p>— Everton (@Everton) <a href="https://twitter.com/Everton/status/897891734633500677">16 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>