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16 августа 2017, 20:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» предлагает Ибрагимовичу должность играющего тренера

«Манчестер Юнайтед» может сделать нападающего Златана Ибрагимовича играющим тренером. Как сообщает Bleacher Report, швед хочет стать тренером в будущем, поэтому клуб хочет помочь ему в этом.

Манчестер Юнайтед может сделать нападающего <span class=error>Златана</span> Ибрагимовича играющим тренером. Увеличить
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По информации источника, Ибрагимович имеет положительное влияние на игроков в раздевалке. Он сможет стать связующим звеном между тренерами и футболистами.

Напомним, что в прошлом сезоне Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед». Однако летом истекло соглашение шведского нападающего с клубом, а в данный момент он восстанавливается после травмы. В прошлом сезоне форвард провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 8 голевых передач.

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