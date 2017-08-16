«Манчестер Юнайтед» предлагает Ибрагимовичу должность играющего тренера

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По информации источника, Ибрагимович имеет положительное влияние на игроков в раздевалке. Он сможет стать связующим звеном между тренерами и футболистами.

Напомним, что в прошлом сезоне Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед». Однако летом истекло соглашение шведского нападающего с клубом, а в данный момент он восстанавливается после травмы. В прошлом сезоне форвард провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 8 голевых передач.