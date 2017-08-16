Матюиди обойдется «Ювентусу» в 30 миллионов евро

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Отмечается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, и еще 10 французский клуб получит в том случае, если Матюиди проведет 80 процентов матчей в следующем сезоне.

Соглашение с игроком будет рассчитано на три года с возможностью продления на четвертый сезон. В сумму в 30 миллионов не входят комиссионные агенту игрока Мино Райоле.