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16 августа 2017, 21:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Матюиди обойдется «Ювентусу» в 30 миллионов евро

По информации Sky Sport Italia, полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди обойдется «Ювентусу» в 30 миллионов евро. Напомним, что сегодня футболист прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра.

По информации Sky Sport Italia полузащитник <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Блез</span> <span class=error>Матюиди</span> обойдется <span class=error>Ювентусу</span> в 30 миллионов евро. Увеличить
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Отмечается, что сумма трансфера составит 20 миллионов евро, и еще 10 французский клуб получит в том случае, если Матюиди проведет 80 процентов матчей в следующем сезоне.

Соглашение с игроком будет рассчитано на три года с возможностью продления на четвертый сезон. В сумму в 30 миллионов не входят комиссионные агенту игрока Мино Райоле.

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