В Германии с предстоящего сезона будут использоваться видеоповторы для арбитров

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В DFB подчеркивают, что эта технология доказала свою эффективность и сделает работу арбитров более прозрачной. Кроме того, на стадионах будут показаны повторы моментов, в которых судья обращался к повторам. Этот элемент введут с третьего тура, поскольку клубам требуется время для обеспечения рабочей технологии вывода повторов на экраны стадионов.