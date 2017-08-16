Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»

По информации издания, на занятии отсутствовали Ньянг и защитник Габриэль Палетта, которые, скорее всего, покинут «Милан» в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к Ньянгу проявляет «Спартак». По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб может предложить за 22-летнего француза € 18−20 млн. Тем не менее красно-белые сначала хотят договориться с игроком, прежде чем сделают предложение.