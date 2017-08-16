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16 августа 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»

Нападающий «Милана» М’Байе Ньянг пропустил последнюю тренировку команды в преддверии первого домашнего матча раунда плей-офф Лиги Европы со «Шкендией» (17 августа), сообщает Football Italia.

По информации издания, на занятии отсутствовали Ньянг и защитник Габриэль Палетта, которые, скорее всего, покинут «Милан» в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к Ньянгу проявляет «Спартак». По данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, российский клуб может предложить за 22-летнего француза € 18−20 млн. Тем не менее красно-белые сначала хотят договориться с игроком, прежде чем сделают предложение.

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