Криштиану Роналду назвал «преувеличенной и смешной» свою 5-матчевую дисквалификацию
МОСКВА, 16 авг —
Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает «преувеличенной и смешной» свою дисквалификацию на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной».
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В воскресенье «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду стал автором победного гола на 80-й минуте, а спустя две минуты после падения в штрафной соперника получил желтую карточку за симуляцию, ставшую для него второй в матче. Португалец стал доказывать судье, что не симулировал, и в итоге толкнул его в спину.
Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала Роналду по итогам инцидента на пять матчей.
«Никто не застрахован от этого, пять матчей! Для меня это выглядит преувеличенным и смешным, это похоже на преследование! Спасибо моим одноклубникам и болельщикам за поддержку», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.
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