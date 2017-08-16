Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30705484/
16 августа 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Криштиану Роналду назвал «преувеличенной и смешной» свою 5-матчевую дисквалификацию

МОСКВА, 16 авг — Р-Спорт. Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду считает «преувеличенной и смешной» свою дисквалификацию на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с «Барселоной».

Футболист мадридского Реала Криштиану Роналду считает преувеличенной и смешной свою дисквалификацию на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первом матче за Суперкубок Испании с Барселоной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Реал» на «Камп Ноу» обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду стал автором победного гола на 80-й минуте, а спустя две минуты после падения в штрафной соперника получил желтую карточку за симуляцию, ставшую для него второй в матче. Португалец стал доказывать судье, что не симулировал, и в итоге толкнул его в спину.

Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала Роналду по итогам инцидента на пять матчей.

«Никто не застрахован от этого, пять матчей! Для меня это выглядит преувеличенным и смешным, это похоже на преследование! Спасибо моим одноклубникам и болельщикам за поддержку», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

Из-за дисквалификации Роналду пропустит второй матч за Суперкубок Испании с «Барселоной», который состоится в среду. Также португалец не сыграет в четырех стартовых турах чемпионата Испании, в которых «Реал» встретится с «Депортиво», «Валенсией», «Леванте» и «Реал Сосьедадом».

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»