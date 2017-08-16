Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии

Штайнхаус 38 лет, она офицер полиции и профессиональный футбольный рефери с 1999 года. В женском футболе Бибиана добилась максимальных успехов и известности — она работала на финалах Кубка Германии, женского чемпионата мира 2011 года и женского олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году. Путь Штайнхаус до основной роли в бундеслиге занял 10 лет — с 2007 года она работала на матчах в качестве резервного арбитра.

С 2011 года Бибиана Штайнхаус судила матчи второй бундеслиги. В прошлом сезоне в ее активе восемь матчей в этом турнире: семь — в третьей лиге и один в Кубке страны.

«Когда я узнала, что буду работать в бундеслиге, то пережила американские горки — сначала не поверила, а затем испытала восторг, радость, облегчение, любопытство. Надеюсь, что мою работу будут оценивать вне зависимости от того, что я женщина», — сказала Штайнхаус в мае, когда был оглашен список арбитров бундеслиги на следующий сезон.

Штайнхаус также известна тем, что встречается с одним из самых известных английских арбитров — Ховардом Уэббом. Не так давно он переехал к ней в Германию, оставив в Англии жену и троих детей.

Понятно, что Штайнхаус будет в центре внимания у всего мира, и каждый момент с ее участием будет трактоваться по-особенному. Как это было, например, в недавнем матче Кубка Германии между «Баварией» и командой из третьей лиги «Хемницер» (5:0). Когда Штайнхаус назначила штрафной в пользу «Баварии», весельчак и балагур Франк Рибери, устанавливая мяч, развязал ей шнурок на бутсе арбитра. Штайнхаус отреагировала совсем не по-судейски — вместо карточки за неспортивное поведение она просто поколотила француза.

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Были в карьере Штайнхаус и менее приятные эпизоды. По-настоящему она стала известна, когда весь мир облетело видео, на котором полузащитник «Герты» Петер Нимайер потрогал ее грудь, пытаясь похлопать по плечу. Через некоторое время такой же сомнительный жест повторил защитник «Ингольштадта» Андре Миятович. Естественно, оба признались, что делали это ненарочно. Сама Штайнхаус не стала раздувать скандалов, и эти моменты отправились в рубрику спортивных курьезов.

Два года назад Штайнхаус удалила полузащитника дюссельдорфской «Фортуны» Керема Демирбая, после чего футболист заявил, что женщинам не место в мужском футболе. Впрочем, Демирбай быстро принес извинения и в качестве наказания был отправлен судить матч девочек. К слову, в прошлом месяце Демирбай стал победителем Кубка конфедераций в составе сборной Германии.

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Штайнхаус должна быть готова к любой реакции на свою работу в бундеслиге, в том числе и к негативной. Во всяком случае, такой опыт есть у первой женщины-комментатора чемпионата Германии — Клаудии Нойманн. «Футбол — это любимый ребенок мужчин в Германии. Они рады изменениям в своей игре примерно так же, как приступу диареи», — Нойманн философски реагировала на отзывы на свою работу.

Появление женщины-судьи на таком уровне выглядит логичным. Во-первых, в Германии обещание уравнять возможности женщин и мужчин является одним из главных у большинства партий. Во-вторых, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура неоднократно отмечала рост значимости женщин в мировом футболе. «Футбол играет важную роль в процессах, способствующих развитию социальной среды. И я говорю не только о развитии самого футбола, но и о позитивных социальных сдвигах, касающихся обычных людей, включая расширения возможностей женщин в футболе», — говорила Самура в интервью ТАСС в апреле.

Олег Кошелев.