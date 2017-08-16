Полицейская на футбольном поле: женщина-арбитр дебютирует в мужском чемпионате Германии
В ближайшие выходные произойдет историческое для европейского футбола событие — главным арбитром матча чемпионата Германии будет женщина. Бибиана Штайнхаус станет первой
женщиной-арбитром, которая будет работать в элитном дивизионе ведущего европейского чемпионата.
Штайнхаус 38 лет, она офицер полиции и профессиональный футбольный рефери с 1999 года. В женском футболе Бибиана добилась максимальных успехов и известности — она работала на финалах Кубка Германии, женского чемпионата мира 2011 года и женского олимпийского турнира в Лондоне в 2012 году. Путь Штайнхаус до основной роли в бундеслиге занял 10 лет — с 2007 года она работала на матчах в качестве резервного арбитра.
С 2011 года Бибиана Штайнхаус судила матчи второй бундеслиги. В прошлом сезоне в ее активе восемь матчей в этом турнире: семь — в третьей лиге и один в Кубке страны.
«Когда я узнала, что буду работать в бундеслиге, то пережила американские горки — сначала не поверила, а затем испытала восторг, радость, облегчение, любопытство. Надеюсь, что мою работу будут оценивать вне зависимости от того, что я женщина», — сказала Штайнхаус в мае, когда был оглашен список арбитров бундеслиги на следующий сезон.
Штайнхаус также известна тем, что встречается с одним из самых известных английских арбитров — Ховардом Уэббом. Не так давно он переехал к ней в Германию, оставив в Англии жену и троих детей.
Понятно, что Штайнхаус будет в центре внимания у всего мира, и каждый момент с ее участием будет трактоваться
Были в карьере Штайнхаус и менее приятные эпизоды.
Два года назад Штайнхаус удалила полузащитника дюссельдорфской «Фортуны» Керема Демирбая, после чего футболист заявил, что женщинам не место в мужском футболе. Впрочем, Демирбай быстро принес извинения и в качестве наказания был отправлен судить матч девочек. К слову, в прошлом месяце Демирбай стал победителем Кубка конфедераций в составе сборной Германии.
Штайнхаус должна быть готова к любой реакции на свою работу в бундеслиге, в том числе и к негативной. Во всяком случае, такой опыт есть у первой
Появление
Олег Кошелев.
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