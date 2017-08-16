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16 августа 2017, 18:47 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Василий Уткин: Уход Неймара — это унижение «Барселоны»

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переходе бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».

Спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о переходе бразильского нападающего Неймара из Барселоны в ПСЖ. Увеличить
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© РИА "Новости"

— Барселона получила пощечину. Это унижение каталонцев. Хотя «ПСЖ» все сделал законно, «Барселона» сама установила отступные по Неймару. А как же самому футболисту не пойти, когда ему выказали такую заинтересованность. «Барселона» явно была не готова сразу искать замену Неймару, — передает слова Уткина «Спорт FM».

Напомним, 3 августа Неймар перебрался в чемпионат Франции за 222 миллионов евро.

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СМИ: Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

СМИ: Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

ТАСС, 16 августа. Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар нанял в качестве телохранителя выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Нордина Талеба. Об этом сообщает британская газета Metro.
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