СМИ: Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

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В начале августа Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн. Этот трансфер сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.

Свой последний бой в рамках UFC Талеб провел в мае этого года, победив единогласным решением судей Оливера Энкампа. Всего на счету 36-летнего француза Талеба 17 поединков по правилам ММА, в которых он одержал 13 побед (шесть — нокаутом) и четыре раза потерпел поражение.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей.

В воскресенье Неймар дебютировал за ПСЖ в матче первого тура чемпионата Франции с «Генгамом». Встреча завершилась победой парижан со счетом 3:0, а Неймар отметился голом и результативной передачей.