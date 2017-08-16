Неймар нанял бойца UFC личным телохранителем

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Об этом пишет издание Metro.

Свой последний бой в рамках UFC Талеб провёл в мае этого года, победив по единогласному решению судей Оливера Энкампа. Всего на счету 36-летнего француза 17 поединков по правилам ММА, в которых он одержал 13 побед (6 — нокаутом, 7 — по решению судей) и четыре раза потерпел поражение.