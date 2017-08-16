Апелляция «Реала» на сокращение дисквалификации Роналду отклонена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье «Реал» в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

Апелляция «Реала» была рассмотрена в среду. В итоге португалец пропустит ответный матч за Суперкубок Испании, а также встречи чемпионата страны против «Депортиво», «Валенсии», «Леванте» и клуба «Реал Сосьедад».

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.