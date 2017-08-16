Футболист Бакка перешел из «Милана» в «Вильярреал» на правах аренды

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Игрок будет выступать за «Вильярреал» в сезоне-2017/18 на правах аренды. Однолетнее соглашение также включает в себя опцию дальнейшего выкупа футболиста испанским клубом.

Бакка является воспитанником колумбийского клуба «Атлетико Хуниор». В 2012 году форвард перебрался в Европу, где выступал за бельгийский «Брюгге», после чего перешел в испанскую «Севилью», в составе которой дважды подряд стал победителем Лиги Европы (2014 и 2015). Летом 2015 года Бакка стал игроком «Милана», в составе которого выиграл Суперкубок Италии 2016 года.

Всего за клубную карьеру Карлос Бакка сыграл 443 матча, в которых забил 225 голов. В составе национальной сборной Колумбии, за которую игрок выступает с 2010 года, он отыграл 41 матч и отметился в них 13 голами.