Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30701399/
16 августа 2017, 15:01 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист Бакка перешел из «Милана» в «Вильярреал» на правах аренды

ТАСС, 16 августа. Колумбийский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском «Вильярреале». Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Однолетнее соглашение также включает в себя опцию дальнейшего выкупа форварда испанским клубом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игрок будет выступать за «Вильярреал» в сезоне-2017/18 на правах аренды. Однолетнее соглашение также включает в себя опцию дальнейшего выкупа футболиста испанским клубом.

Бакка является воспитанником колумбийского клуба «Атлетико Хуниор». В 2012 году форвард перебрался в Европу, где выступал за бельгийский «Брюгге», после чего перешел в испанскую «Севилью», в составе которой дважды подряд стал победителем Лиги Европы (2014 и 2015). Летом 2015 года Бакка стал игроком «Милана», в составе которого выиграл Суперкубок Италии 2016 года.

Всего за клубную карьеру Карлос Бакка сыграл 443 матча, в которых забил 225 голов. В составе национальной сборной Колумбии, за которую игрок выступает с 2010 года, он отыграл 41 матч и отметился в них 13 голами.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Вильярреал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Агент Луана сообщил, что переговоры футболиста со "Спартаком" находятся на грани срыва

"Спартак" получит €12,7 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2017/18

Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и "Динамо" будет бесплатным

"Не называйте их неудачниками": сборная России по футболу отмечает 25-летие