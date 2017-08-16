Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года

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Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Новый контракт рассчитан до 2020 года, в то время как прежнее соглашение теряло юридическую силу по окончании текущего сезона. После подписания договора Лав прокомментировал своё решение.

«Спасибо всем большое. Благодаря всеобщим усилиям контракт подписан. Я счастлив. Нам предстоит долгий путь. Мы все находимся здесь для того, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Лав.

В прошлом сезоне «Аланьяспор» заняла 12-е место.