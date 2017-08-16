Назван главный кандидат на пост наставника «Иртыша»
Согласно неофициальным данным, пост главного тренера в павлодарском «Иртыше» может занять украинский специалист Вячеслав Грозный, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Последним местом работы 61-летнего специалиста было тбилисское «Динамо». Вячеслав Грозный имеет опыт работы в Казахстане. Так, 12-го декабря 2011 года он возглавил костанайский «Тобол» и в первой же игре под его руководством был команда разгромила алматинский «Кайрат» со счетом 4:0. Долгое время костанайский клуб был лидером чемпионата Казахстана. Однако к окончанию сезона команда Вячеслава Грозного заняла лишь 6 место и вылетела из Кубка страны. В ноябре 2012 года он продлил контракт с «Тоболом», несмотря на то, что руководство было крайне недовольно результатами команды. 31 декабря 2012 года Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера костанайского «Тобола».
Также в его тренерской карьере были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».
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