СМИ: Дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матч

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию клуба. По информации издания, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация на четыре игры за толчок судьи останется в силе.

В воскресенье «Реал» в матче Суперкубка Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования 32-летний португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.