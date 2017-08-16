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16 августа 2017, 14:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матч

ТАСС, 16 августа. Апелляция мадридского футбольного клуба «Реал» по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду будет частично удовлетворена. Об этом сообщает издание Marca.

По информации газеты Marca наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено однако дисквалификация на четыре игры за толчок судьи останется в силе. Увеличить
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В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию клуба. По информации издания, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация на четыре игры за толчок судьи останется в силе.

В воскресенье «Реал» в матче Суперкубка Испании в гостях обыграл «Барселону» со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования 32-летний португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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