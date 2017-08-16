Венгер: Прогресса в переговорах с Алексисом по новому контракту нет

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«Прогресса в переговорах нет, но мы не хотим продавать Алексиса. Что касается матча против “Сток Сити”, участия в нём Санчес не примет. Он много тренировался, но ему пока рано играть», — цитирует Венгера Mirror.

Ранее стало известно, что Алексис Санчес летал в Париж для переговоров с «ПСЖ».