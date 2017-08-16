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16 августа 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Венгер: Прогресса в переговорах с Алексисом по новому контракту нет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ходе пресс-конференции перед матчем 2-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити», который состоится 19 августа, ответил на вопрос о будущем нападающего Алексиса Санчеса, чей контракт истекает летом 2018 года.

Главный тренер Арсенала <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Венгер</span> в ходе <nobr>пресс-конференции</nobr> перед матчем 2-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> со Сток Сити который состоится 19 августа ответил на вопрос о будущем нападающего <span class=error>Алексиса</span> <span class=error>Санчеса</span> чей контракт истекает летом 2018 года. Увеличить
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«Прогресса в переговорах нет, но мы не хотим продавать Алексиса. Что касается матча против “Сток Сити”, участия в нём Санчес не примет. Он много тренировался, но ему пока рано играть», — цитирует Венгера Mirror.

Ранее стало известно, что Алексис Санчес летал в Париж для переговоров с «ПСЖ».

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