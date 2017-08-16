5 позиций, которые топ-клубам трудно усилить этим летом
И даже мешок денег не помогает.
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Видимо, что-то случилось...
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Некоторые события так значительны, что заслоняют всё остальное и искажают восприятие мира. Например, трансфер Неймара за 222 млн — как раз из таких событий. Вот и самая популярная футбольная фраза этого лета — «рынок сошёл с ума». Её использовали Конте, Бенитес, Гвардиола, Моуринью, не говоря об экспертах, вроде Невилла и Каррагера. Неймар возвышается над рынком, как Одинокая гора над Средиземьем, а мы напряжённо ждём, достигнут ли сопоставимой высоты новые пики: Мбаппе, Коутиньо… Между тем, главное происходит на другой высоте. И остаётся незамеченным.
Инсайды и вингеры — самый модный товар на рынке этим летом. Все
Правый защитник
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Но нет достаточно хороших игроков на рынке. Трансфер Дани Алвеса в «ПСЖ» — про то же самое. Парижский клуб имеет все деньги мира и может выбирать лучших. Дани Алвесу 34 года, но он всё ещё лучший. А болельщики «Барсы» всё ещё ворчат на руководство
В продаже в данный момент есть ещё два игрока, которые могут заинтересовать
Левый защитник
Чтобы сэкономить время, можете просто взять предыдущий пункт и умножить на два. Или просто посмотрите на «Ливерпуль», который творчески пытается закрыть позицию. У Клоппа теперь есть целых три варианта: Альберто Морено (тут у некоторых болельщиков «Ливерпуля» могут начаться судороги),
Фланговых защитников для больших клубов меньше, чем больших клубов. Поэтому «ПСЖ» рассчитывает на Левена Кюрзава, который в прошлом сезоне так и не выиграл конкуренцию у 35-летнего Максвелла. Максвелл закончил карьеру, Кюрзава теперь основной, а на подмене Юри Берчиче. «ПСЖ» стал сильнее? Всё относительно, и учитывая дефицит позиции, «не слабее» — уже неплохо.
Центральный полузащитник
Звучит неожиданно? Да, тут нужно небольшое уточнение. Речь о классической «восьмёрке». Возможно, эта позиция стала дефицитом после того, как с лёгкой руки Жозе Моуринью европейский футбол подсел на 4−2−3−1 (на самом деле, она вошла в моду чуть раньше благодаря Рафе Бенитесу, но об этом не принято говорить). Тогда функции «восьмёрки» были разделены между разными игроками. Возможно, есть и другое объяснение. Но факт налицо.
У него есть 100 млн подтверждений: именно столько тот же Моуринью (какая ирония) отдал «Ювентусу» за игрока, который одинаково хорош в обороне и в атаке. Поль Погба — не плеймейкер, не геймчейнджер, не страйкер. Извините, перехожу на русский. Его цена обусловлена необходимостью клубу, не всегда заметной пользой, которую он приносит (тот самый «баланс»). И отсутствием аналогов. На один из аналогов нацелилась «Барселона» — и уже 100 раз об этом пожалела, хотя Марко Верратти действительно был необходим. «Бавария» не отпустит Артуро Видаля, но не у всех больших клубов всё так просто. В «Реале», например, Зидан закрыл позицию нестандартно: поставив чистильщика Касемиро к своим избалованным «восьмёркам».
Можно было бы сказать, что эта позиция просто исчезает в современном футболе, и что она не нужна, но как раз по «Барселоне» видно, что это не так. Нужна. Просто вариантов мало.
Не дефицит, но тоже трудно: вратарь и центрфорвард
Здесь есть нюансы. Что касается форвардов, то битва, которую «Челси» и «МЮ» устроили за Ромелу Лукаку, довольно показательна. Умение забить 20+ голов за сезон — безусловная ценность, но не единственная. Бельгийца отличает игра без мяча и включённость в события. Кстати, про Альваро Морату можно сказать то же самое — только он до сих пор не провёл хотя бы 20 матчей за сезон. Других альтернатив просто не было: Обамейянг имеет совершенно другие характеристики, он не про борьбу и позиционную работу без мяча, а Андреа Беллотти в «Челси» не были готовы рассматривать всерьёз, потому что у итальянца ноль опыта игры на высоком уровне.
Неудовлетворённый спрос есть не только в Лондоне, но и в Мадриде. «Атлетико» страдает от запрета на санкции, а сели бы не запрет, мы бы смотрели очередную серию шоу «найди форварда». Центрфорварды Фернандо Торрес, Джексон Мартинес и Кевин Гамейро недостаточно хорошо создавали пространство для Антуана Гризманна. Им бы Диего Косту…
И последняя позиция. Вратарей традиционной школы — с уверенной игрой на выходах, устойчивой психикой и отличной реакцией, хватает. Но всё чаще клубы, которые играют во владение мячом, требуют от вратарей качественной игры в пас. «Центров силы» сейчас пять: «Бавария», «Барселона», «Аякс» и любой клуб Хосепа Гвардиолы и Рафы Бенитеса. Иногда даже умение играть ногами оказывается важнее привычных качеств (смотри пример Клаудио Браво/Джо Харт). Иногда это плохо кончается (смотри предыдущий пример). Пока вратарей нового типа недостаточно, хотя некоторые представители «старой школы» доиграли до солидного возраста, так и не попав в Лигу чемпионов (Самир Ханданович, например).
Почему футболистов не хватает
Одно из объяснений дефицита — повышенное внимание к воспитанникам португальских клубов. Система 4−3−3, которой придерживается большинство из них, как на конвейере производит футболистов с определёнными достоинствами и системными недостатками. Скорость, техника, интенсивность действий важны, но молодых португальцев часто отличает неготовность выполнять тактическую установку тренера, потому что это слишком трудно. От Ренату Саншеша до Жоау Мариу.
Другая возможная причина — естественные изменения в игре. Футбол эволюционирует, возможно, через пять лет
Но есть и ещё один вариант… О нём говорил Жозе Моуринью. Португалец назвал угрозой футболу «не трансфер одного футболиста за 100 млн, а 10 сделок подряд за 40−50 млн». Слишком быстрый рост цен на средних футболистов ограничивает клубы, заставляет многих считать деньги — не
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