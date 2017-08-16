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16 августа 2017, 11:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Серхио Бускетс: Не понимаю недовольства «Реала» по дисквалификации Криштиану Роналду

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подчеркнул, что не собирается комментировать недовольство «Реала» дисквалификацией на пять матчей нападающего Криштиану Роналду.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Бускетс</span> подчеркнул что не собирается комментировать недовольство Реала дисквалификацией на пять матчей нападающего <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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В первой игре за Суперкубок Испании между командами португалец толкнул арбитра, после того как тот показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.

— Понимаю ли я недовольство «Реала» по дисквалификации Криштиану Роналду? Нет. Но это их мнение, и я не собираюсь вмешиваться. Слабее ли мы мадридцев? Вам судить. Вы можете сравнить титулы, которые мы завоевывали за последние годы. Можете взглянуть на результаты последних очных встреч. Речь идет о двух хороших командах, и здесь каждый может победить, потому что в составе «Барселоны» и «Реала» выступают прекрасные футболисты.

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