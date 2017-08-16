Серхио Бускетс: Не понимаю недовольства «Реала» по дисквалификации Криштиану Роналду
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подчеркнул, что не собирается комментировать недовольство «Реала» дисквалификацией на пять матчей нападающего Криштиану Роналду.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первой игре за Суперкубок Испании между командами португалец толкнул арбитра, после того как тот показал ему вторую желтую карточку и удалил с поля.
— Понимаю ли я недовольство «Реала» по дисквалификации Криштиану Роналду? Нет. Но это их мнение, и я не собираюсь вмешиваться. Слабее ли мы мадридцев? Вам судить. Вы можете сравнить титулы, которые мы завоевывали за последние годы. Можете взглянуть на результаты последних очных встреч. Речь идет о двух хороших командах, и здесь каждый может победить, потому что в составе «Барселоны» и «Реала» выступают прекрасные футболисты.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter