«Реал» и «Барселона» с 2013 года потратили по € 500 млн на покупку игроков
Мадридский «Реал» и «Барселона» потратили с 2013 года почти одинаковую сумму на приобретение футболистов, сообщает Marca.
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Столичный клуб раскошелился на € 505,7 млн, тогда как
Что же касается значительных титулов, то «Реал» с тех пор один раз выиграл чемпионат Испании и трижды праздновал победу в Лиге чемпионов. «Барселона» два раза выиграла Примеру и один раз праздновала успех в Лиге чемпионов.
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