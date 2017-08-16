«Реал» и «Барселона» с 2013 года потратили по € 500 млн на покупку игроков

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Столичный клуб раскошелился на € 505,7 млн, тогда как сине-гранатовые — на € 509,1. Если обратить внимание на нынешние составы испанских грандов, то в «Реале» продолжают играть 13 из этих футболистов. «Барселона» в свою очередь сохранила 16 из них.

Что же касается значительных титулов, то «Реал» с тех пор один раз выиграл чемпионат Испании и трижды праздновал победу в Лиге чемпионов. «Барселона» два раза выиграла Примеру и один раз праздновала успех в Лиге чемпионов.