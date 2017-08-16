Старт Франции. Кто лидирует в «Лиге 1» после двух туров?

Лидерство делят 5 команд. По дополнительным показателям лучший «Лион». О том, что происходило в первые две игровые недели во Франции — на поле, а не на трансферном рынке — в нашем материале.

Если ПСЖ собрал сборную звезд, то все остальные своих лучших игроков, как правило, теряли. Но это не помешало, например, «Лиону» начать с двух побед. А ведь в межсезонье команда Бруно Женесьо рассталась с Гоналоном, Вальбуэна, Толиссо и Ляказеттом. Сказать, что это потери невосполнимые — не сказать ничего. Победы над «Страсбуром» и «Ренном» получились разными — одна легкая — 4:0, другая не очень — 2:1. С ходу заиграл новичок команды, призванный заменить Ляказетта, — Мариано Диас. Воспитанник «Реала» забил 3 гола в двух матчах, поэтому Ляказетта лионские болельщики пока не вспоминают.

Без потерь идет и обескровленный потерями «Монако». Заработав на продажах больше 160 миллионов, потратили «монегаски» чуть больше 40. Но сохранили свою главную звезду — португальского тренера Леонардо Жардима. Под его руководством в прошлом сезоне реанимировал свою карьеру Фалькао. Именно колумбиец на правах лидера сейчас тащит команду. Четыре его гола помогли «Монако» сделать разницу в матчах с «Тулузой» и «Дижоном».

Без пропущенных мячей и со стопроцентными показателями пока идет самый популярный клуб Франции «Марсель». Провансальцы все свои голы забили во вторых таймах. Жертвами марсельцев были «Нант» и аутсайдер «Дижон». С Луисом Густаво, Адилем Рами, Валером Жерменом «Олимпик» всерьез может побороться за место в тройке. Второй сезон под управлением Руди Гарсии наверняка получится лучше первого. Еще свежа в памяти сенсационная победа «Лилля» Руди Гарсии в сезоне 2010/11. От нынешнего «Марселя» сейчас тоже многого не ждут. Чем черт не шутит?

Главный претендент на титул — или единственный, как считают многие, — ПСЖ в 1 туре забил по голу в каждом из таймов в ворота дебютанта «Амьена», а уже после приезда Неймара — 3 в ворота «Генгама». Бразилец сначала ассистировал Кавани, а в концовке забил и сам. В обоих матчах вице-чемпион не пропустил. Можно не сомневаться в том, что с Неймаром и другими звёздами в составе парижане будут претендовать на успех во всех турнирах. Даже в Лиге чемпионов. А уж в «Лиге 1» и подавно.

Занятно, что в таблице по итогам двух туров с 6 очками лидируют сразу 5 команд. К признанным фаворитам последнего десятилетия присоединился самый титулованный клуб страны «Сент-Этьен». После ухода Кристофа Гальтье «стефануа» не изменяют своему стилю и продолжают вырывать победы с минимальной разницей — два раза по 1:0. При всём уважении к команде, в которой в начале 80-х выступал Мишель Платини, но воспринимать ее как претендента на титул не получается. А вот ПСЖ, «Лион», «Монако» и «Марсель» по статусу обязаны быть в топ-5.