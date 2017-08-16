Дембеле запретили общаться с игроками дортмундской «Боруссии»

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По информации источника, 20-летний форвард тренировался отдельно от одноклубников. Отмечается, что Дембеле запрещено общаться с партнерами по команде.

Ранее сообщалось, что в услугах нападающего заинтересована «Барселона», которая рассматривает француза в качестве замены Неймару, который перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Руководство немецкого клуба дало испанцам две недели на оформление трансфера Дембеле. Ожидается, что каталонцы заплатят за форварда около 100 миллионов евро.

Напомним, Дембеле провел в составе дортмундцев сезон-2016/17. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.