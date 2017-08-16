Коутинью сообщил Клоппу, что больше не намерен играть за «Ливерпуль»
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью твердо намерен перейти в «Барселону».
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Согласно Mundo Deportivo, хавбек сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за «красных». При этом позиция «Ливерпуля» остается неизменной: клуб не собирается отпускать бразильца.
Ранее сообщалось, что Коутинью сделал официальный запрос руководству «Ливерпуля» с просьбой выставить его на трансферный рынок, но получил отказ. При этом «Барселона»
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