Коутинью сообщил Клоппу, что больше не намерен играть за «Ливерпуль»

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Согласно Mundo Deportivo, хавбек сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за «красных». При этом позиция «Ливерпуля» остается неизменной: клуб не собирается отпускать бразильца.