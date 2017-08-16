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16 августа 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Коутинью сообщил Клоппу, что больше не намерен играть за «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутинью твердо намерен перейти в «Барселону».

Полузащитник Ливерпуля Филиппе <span class=error>Коутинью</span> твердо намерен перейти в Барселону. Увеличить
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Согласно Mundo Deportivo, хавбек сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за «красных». При этом позиция «Ливерпуля» остается неизменной: клуб не собирается отпускать бразильца.

Ранее сообщалось, что Коутинью сделал официальный запрос руководству «Ливерпуля» с просьбой выставить его на трансферный рынок, но получил отказ. При этом «Барселона» по-прежнему рассчитывает на игрока в качестве сменщика Неймару, который за 222 миллиона евро перешел в «ПСЖ».

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