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16 августа 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» передумал продавать Ковачича «Интеру» после матча с «Барселоной»

Мадридский «Реал» был готов перед стартом сезона-2017/18 продать полузащитника Матео Ковачича, сообщает Bernabeu Digital.

Мадридский Реал был готов перед стартом сезона-2017/18 продать полузащитника <span class=error>Матео</span> <span class=error>Ковачича</span> сообщает Bernabeu Digital. Увеличить
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Согласно информации источника, миланский «Интер» был готов приобрести хорватского футболиста за € 30 млн. В «Королевском клубе» считали, что в команде очень много полузащитников, однако игра Ковачича в матче с «Барселоной» в розыгрыше Международного кубка чемпионов произвела сильное впечатление. «Реал» проиграл со счётом 2:3, а Ковачич отметился голом. Игра хорвата заставила главного тренера команды Зинедина Зидана и президента клуба Флорентино Переса пересмотреть своё решение. Они считают, что Ковачич может быть очень полезен в предстоящем сезоне.

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