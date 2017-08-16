«Реал» передумал продавать Ковачича «Интеру» после матча с «Барселоной»

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Согласно информации источника, миланский «Интер» был готов приобрести хорватского футболиста за € 30 млн. В «Королевском клубе» считали, что в команде очень много полузащитников, однако игра Ковачича в матче с «Барселоной» в розыгрыше Международного кубка чемпионов произвела сильное впечатление. «Реал» проиграл со счётом 2:3, а Ковачич отметился голом. Игра хорвата заставила главного тренера команды Зинедина Зидана и президента клуба Флорентино Переса пересмотреть своё решение. Они считают, что Ковачич может быть очень полезен в предстоящем сезоне.