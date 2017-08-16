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16 августа 2017, 10:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вильярреал» договорился с «Миланом» об аренде Бакки

«Вильярреал» достиг соглашения с «Миланом» относительно нападающего россонери Карлоса Бакки, сообщает Marca.

Вильярреал достиг соглашения с Миланом относительно нападающего россонери <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Бакки</span> сообщает Marca. Увеличить
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Клубы пока официально не подтвердили информацию, однако источник отмечает, что колумбийский футболист в следующем сезоне будет играть на правах аренды за испанскую команду. «Милан» изначально хотел включить в контракт пункт об обязательном приобретении Бакки «Вильярреалом» по окончании сезона-2017/18. За своего игрока итальянский гранд намерен получить не менее € 18 млн. Однако «Вильярреал» такой пункт не устраивал, и испанцы добились того, чтобы иметь возможность приобретения игрока на постоянной основе, если сами сочтут подобное развитие событий целесообразным.

В «Милан» Бакка перешёл из «Севильи» в 2015 году за € 30 млн. В 77 матчах в составе итальянской команды он забил 34 мяча. Его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2020 года.

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