«Челси» рассматривает Белотти в качестве замены Диего Косте
«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Daily Star.
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В лице 23-летнего итальянца в лондонском клубе видят замену Диего Косте, который отказывается тренироваться вместе с командой и, вероятно, сменит клуб этим летом.
В течение всего лета приобрести Белотти пытается «Милан». Ранее сообщалось, что россонери готовы отдать за 23-летнего футболиста € 75 млн и нападающего М’Байе Ньянга.
В прошлом сезоне Белотти забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.
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