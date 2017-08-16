«Челси» рассматривает Белотти в качестве замены Диего Косте

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В лице 23-летнего итальянца в лондонском клубе видят замену Диего Косте, который отказывается тренироваться вместе с командой и, вероятно, сменит клуб этим летом.

В течение всего лета приобрести Белотти пытается «Милан». Ранее сообщалось, что россонери готовы отдать за 23-летнего футболиста € 75 млн и нападающего М’Байе Ньянга.

В прошлом сезоне Белотти забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.