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16 августа 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» рассматривает Белотти в качестве замены Диего Косте

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Daily Star.

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В лице 23-летнего итальянца в лондонском клубе видят замену Диего Косте, который отказывается тренироваться вместе с командой и, вероятно, сменит клуб этим летом.

В течение всего лета приобрести Белотти пытается «Милан». Ранее сообщалось, что россонери готовы отдать за 23-летнего футболиста € 75 млн и нападающего М’Байе Ньянга.

В прошлом сезоне Белотти забил 26 голов в 35 матчах Серии А, закончив чемпионат на третьем месте в бомбардирской гонке.

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Диегу Коста трижды просил «Челси» отпустить его в другой клуб

Диегу Коста трижды просил «Челси» отпустить его в другой клуб

Нападающий «Челси» Диегу Коста за год трижды просил отпустить его в другой клуб, утверждает The Times. Летом 2016 года форвард обращался к руководству, запрашивая трансфер в «Атлетико». Во время зимнего трансферного окна бразилец хотел уйти в «Тяньцзинь». Теперь же футболист снова надеется пополнить состав «матрасников».
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