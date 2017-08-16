Спортивный директор «Боруссии» М считает, что У. Дембеле вредит футболу
Спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль подверг резкой критике нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле за его поведение.
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Эберль считает, что своими действиями 20-летний футболист наносит вред футболу.
«Это нормально, когда игрок приходит к руководству клуба, сообщает о выгодном предложении от другого клуба, говорит, что имеет возможность подписать очень выгодный контракт и в значительной степени прогрессировать. Но требовать смены клубной прописки публично и бастовать… Такое не идёт на пользу футболу, это неправильное развитие», — цитирует Эберля
Ранее сообщалось, что Дембеле, стремящийся перейти в «Барселону», не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.
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